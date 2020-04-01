عمال النظافة يدشنون مبادرة لتعقيم مكاتب البريد بالإسكندرية (صور)





دشن العاملين بشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، المنوط بها أعمال نظافة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، مبادرة لكنس وتنظيف وتعقيم أماكن صرف المعاشات، تزامنا مع بدئها اليوم.





وشملت المبادرة، تعقيم أماكن صرف المعاشات من الداخل والخارج بصفة مستمرة سواء كانت مكاتب بريد أو مدارس بجميع أحياء محافظة الإسكندرية، وذلك دون تفاضي أجر منهم من واقع إحساسهم بالمسؤولية الوطنية تجاه مصر وللحفاظ على صحة كبار السن من أصحاب المعاشات.





وكانت فتحت اليوم الأربعاء، عدد من مدارس الإسكندرية أبوابها، عقب تجهيزها كمكاتب بريد، لصرف معاشات شهر إبريل، منعًا لتكدس المواطنين داخل المكاتب، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، حرصًا على سلامة كبار السن ولحمايتهم من مخاطر التزاحم.





وقد شهدت المدارس، وضع مقاعد انتظار داخل ساحة المدرسة، فيما تواجد الموظفون داخل الفصول، وقام الموظفون بترتيب دخول أصحاب المعاشات، منعًا للتزاحم والتكدس.





وتفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أماكن صرف معاشات شهر إبريل داخل المدارس المجاورة لمكاتب البريد، وذلك بحضور يوسف الديب مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.





وخلال جولته استفسر محافظ الإسكندرية من المواطنين بمدرسة عمر المختار الإعدادية، مدرسة شدس الإعدادية بنات، عن العقبات التى يتعرضون لها في أثناء عملية صرف المعاشات من أجل العمل على سرعة حلها، كما تم التأكد من التجهيز الكامل للمدارس المجاورة لمكاتب البريد، وذلك للتيسير علي المواطنين مع مراعاة ترك مسافات كافية بين المواطنين لمنع التجمعات.





وكان الشريف أصدر تعليماته إلى مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بتخصيص ٣١ مدرسة علي مستوي الإدارات التعليمية، لصرف معاشات شهر إبريل حرصًا على سلامة أصحاب المعاشات وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، مؤكدا علي ضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة المحافظة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.





وعقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم الأسبوع الماضي اجتماعًـا تنسيقا مطولا مع الإدارة العامة للبريد بالإسكندرية، تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة تعاون وتكاتف جميع أجهزة الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره ومنع التكدس بمكاتب البريد وتقليل التجمعات حفاظا على حياة المواطنين.





وذلك للاستعانة ببعض المدارس المجاورة لمكاتب البريد لصرف معاشات شهر أبريل وفق المواعيد المحددة من هيئة البريد على أن يكون صرف المعاشات الأقل من ألف جنيه أيام 1 و2 و4 أبريل، ولفئة المعاشات من ألف حتى ألفي جنيه خلال أيام 5 و6 و7 أبريل، وللفئة التي تزيد عن ألفي جنيه يومي 8 و9 أبريل القادم، مع الأخذ في الاعتبار أن الذين لم يصرفوا في الأيام المحددة يمكنهم الصرف يوم 12 من إبريل.





ومن جهته أصدر الديب تعليماته لمديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن بالمديرية لتقديم الدعم الكامل للإدارة العامة للبريد بالمدارس التي تم اختيارها للاستعانة بها في إدارات المنتزه وشرق ووسط والجمرك وغرب لتنظيم الصرف بطريقة تليق بمؤسسات الدولة والسادة المواطنين مع مراعاة وجود مسافات كافية بين المواطنين لا تقل عن المتر لمنع التجمعات.



