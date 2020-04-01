الليلة.. سهرة موسيقية بعنوان 'دراما المسسلات' على التليفزيون المصري

تعرض القناة الثانية، في التاسعة مساء اليوم، سهرة موسيقية بعنوان "دراما المسسلات في دار الأوبرا"، يقدم الجزء الأول منها الموسيقار أحمد عاطف وفرقته الموسيقية، ويقدم الجزء الثاني الموسيقار عماد الشاروني؛ حيث يقدما ميدلي من تترات مسلسلات الدراما المصرية.

يذكر أن عروض مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"، تعرض يوميًا عبر قنوات التليفزيون المصري؛ حيث تم تخصيص موعد ثابت على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصري في التاسعة مساءً لعرض حفلات الأوبرا المصرية.

وكانت قد دشفت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، تفاصيل المبادرة الإلكترونية " خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، مشيرة إلى أن المبادرة هدفها أن يعيش الجمهور الحفلات كأنه في الأوبرا وتستمر العروض المسرحية، وذلك حتى آخر إبريل، وتتمنى أن يستمر ذلك.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه سيتم بث الحفلات الفنية من خلال مواقع هيئات وزارة الثقافة، مؤكدة أن الهيئة العامة للكتاب وضعت على موقع معرض الكتاب مجموعة من الكتب "بي دي إف".

ووجهت وزيرة الثقافة، دعوة للمواطنين إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، عبر الالتزام بالبقاء في المنازل؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت أن البث يتواصل يوميًا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضا مسرحية، وحفلات موسيقية عربية وكلاسيكية، وعروض باليه، وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.