التضامن: صرف المعاشات بفروع البنوك دون خصم أقساط القروض

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:57 م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
آيات عامر
تتابع نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إنتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرع بدون خصم أقساط القروض، وذلك في اليوم الأول لها، حيث شهدت الفروع حالة من الهدوء والتنظيم وتواجد مديرين الفروع لمتابعة عمليات تنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس وتتم متابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين على الصرف.

وأكد شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، أنه بناء على توجيهات الوزيرة تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تبدأ من اليوم وحتى 9 أبريل منعا لزحام المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وأوضح فاروق أن عدد عملاء البنك من أصحاب المعاشات يبلغ 406 ألف عميل بإجمالي مبلغ 1.16مليار جنيه، مشيرا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وإداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات داخل الفروع، حيث تم فتح أبواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا مع توفير مقاعد إنتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا بالإضافة إلي تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن إنتظارهم خارج الفرع مع تخصيص ماكينات ATM  للسيدات فقط.

وكانت تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الأربعاء، عددًا من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وقالت القباج إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزمت بالإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال وضع علامات إرشادية في مكاتب ومنافذ الصرف بالهيئة لمساعدة أصحاب المعاشات على الالتزام بمسافات وإرشادات التباعد الاجتماعي أثناء عمليات  الصرف، مع وضع مطهرات وكمامات وتعقيم للمكان ووضع أماكن الانتظار خارج المنفذ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواجهه كورونا صرف معاشات أبريل بوابة الفجر الفجر التضامن الإجتماعي التباعد الاجتماعي الاجراءات الإحترازية

أخبار تهمك

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 7 ساعات

بعد رحيل "الكباتن" الثلاثة.. من يحمل شارة قيادة الأهلي؟

منذ ساعة و 8 دقيقة

أحمد موسى يطالب بالقبض على "مصطفى": عندي صورته وعنوانه

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاشور يزف خبر سار لإدارة وجماهير الأهلي

منذ ساعة

"الحكومة" تكشف حقيقة تمديد ساعات حظر التجوال وإغلاق البنوك

منذ حوالي 20 ساعة

تقلبات حادة وسريعة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف سبب التغير المفاجئ في حالة الطقس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة لـ إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر وتكديرها السلم العام (مستند)

منذ 38 دقيقة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 12 ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بعد الحظر.. ننشر مواعيد صرف المعاشات لمنع التكدس أمام المنافذ

حقيقة وقف معاشات مالكى السيارات وأصحاب فواتير الكهرباء المرتفعة

منعًا للتكدس.. الحكومة تُعلن صرف معاشات أبريل في هذا الموعد

بعد تقسيم صرف المعاشات على أيام.. تعرف على موعدك والطريقة

بنك ناصر: ملتزمون بعدم احتساب عمولات السحب من الصراف الآلي

تعرف على النظام الجديد لصرف معاشات إبريل للوقاية من كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:53 م

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

11:13 ص

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

11:43 ص

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

08:31 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم