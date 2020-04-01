التضامن: صرف المعاشات بفروع البنوك دون خصم أقساط القروض

تتابع نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، إنتظام صرف المعاشات بجميع فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية والبالغ عددها 93 فرع بدون خصم أقساط القروض، وذلك في اليوم الأول لها، حيث شهدت الفروع حالة من الهدوء والتنظيم وتواجد مديرين الفروع لمتابعة عمليات تنظيم المواطنين ومنع الزحام والتكدس وتتم متابعة عمليات الصرف على مدار اليوم والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين على الصرف.





وأكد شريف فاروق نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الإجتماعي، أنه بناء على توجيهات الوزيرة تم تقسيم فئات المستحقين للمعاشات على عدد من الأيام تبدأ من اليوم وحتى 9 أبريل منعا لزحام المواطنين وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهه فيروس كورونا المستجد.





وأوضح فاروق أن عدد عملاء البنك من أصحاب المعاشات يبلغ 406 ألف عميل بإجمالي مبلغ 1.16مليار جنيه، مشيرا أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات وإداء الخدمة للعملاء وسرعة إنهاء المعاملات البنكية والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات داخل الفروع، حيث تم فتح أبواب البنك اعتبارا من الساعة السابعة والنصف صباحا مع توفير مقاعد إنتظار خارج الفرع يراعي بها وجود مسافة بين العملاء لضمان عدم التكدس داخل الفرع هذا بالإضافة إلي تخصيص أحد العاملين بالبنك للقيام بعملية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في أماكن إنتظارهم خارج الفرع مع تخصيص ماكينات ATM للسيدات فقط.





وكانت تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الأربعاء، عددًا من منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة انتظام عملية صرف معاشات شهر إبريل، والتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها التيسير على أصحاب المعاشات ومنع التكدس في منافذ الصرف.



