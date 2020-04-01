خاص- فتحي مبروك: الانتماء مابقاش موجود والأهلي لا يتوقف على لاعب

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:56 م
فتحي مبروك
فتحي مبروك
علي نبوي
تحدث فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، على قرار أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعدم تجديد تعاقده والرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم.

مبروك قال في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي: "أحمد فتحي من اللاعبين الرجال والذين يلعبون بروح وأداء ومستوى شخصي وسلوكي".

وأضاف :"كل لاعب حاليا ينظر إلى مصلحته والانتماء لم يعد متواجد وحاليا الماديات".

وتابع :"أي لاعب يفكر حاليا في المواسم التي سيقضيها والنواحي المادية"

وواصل :"أحمد فتحي له تقدير خاص مني لأنه شارك معي وهو من أول اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار مع الكابتن الجوهري".

وأشار :"ما حدث هو راجع له فقط، لكن النادي الأهلي دائما منظومته عكس أندية كثيرة للغاية يكفي الارتياح النفسي سواء إعلام أو أعضاء وهي تساوي قدر كبير من العقد".


وزاد :"أتمنى له التوفيق في اختياره فكل لاعب له حرية الاختيار، فأنا لو بدل منه أنهي حياتي الكروية في النادي الأهلي".

وعن خسارة الأهلي للاعب فنيا قال :"النادي الأهلي على مر العصور لم يتوقف على لاعب، فهل هناك أعظم من جيل السبعينات والنادي لم يتوقف، هناك البدائل".

وحول وجود من يعوضه من قطاع الناشئين في الأهلي قال :"لو سألني الجهاز الفني للأهلي بقيادة رينيه فايلر سأؤكد بأن هناك لاعب يتم ترشيحه من فريق 2001 مستواه رائع وأرشحه للعب مع الفريق الأول".


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