عاجل.. ضربة موجعة لـ إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر وتكديرها السلم العام (مستند)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

* أيمن بن أحمد: قرار فسخ تعاقدنا مع إيناس عزالدين نهائي ولا رجعة فيه

 

عقب إساءتها لمصر وللمصريين وتكديرها السلم العام أعلن سعادة الأستاذ أيمن بن أحمد الرئيس التنفيذي لـ"مؤشر لقطة للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، فسخ التعاقد المبرم بين الشركة وبين المطربة المصرية إيناس عزالدين، وذلك لما بدر منها من إساءة لوزارة الصحة المصرية.

 

وقالت الشركة في بيان رسمي لها حصل "الفجر الفني" على نسخة منه:" نود التوضيح بأن قرار فسخ التعاقد مع المطربة إيناس عزالدين تم بشكل رسمي ونهائي لا رجعة فيه، وقد تم اتخاذه بعد عقد اجتماع الإدارة العليا لدينا وباعتماد من قبل سعادة الأستاذ أيمن بن أحمد الرئيس التنفيذي لـ"مؤشر لقطة للإنتاج الإعلامي المرئي والمسموع في المملكة العربية السعودية، بعد التصرف الصادر من المذكورة وإساءتها لسمعة جمهورية مصر العربية وتكدير السلم والأمن المجتمعي".

 

واختتم الأستاذ أيمن بن أحمد، البيان قائلا: "تمنياتنا لحكومة وشعب مصر الكريم دوام الصحة والعافية".

 

وفي تصريحات سابقة لـ"الفجر الفني" خصنا بها أيمن بن أحمد قال إن الشركة تكن كل الاحترام والتقدير للشعب المصري، وأن ما بدر من الفنانة الشابة يسيء لمصر وللمصريين ولوزارة الصحة المصرية وجميعهم نكن لهم الاحترام والتقدير، ولذا قررنا فسخ التعاقد مع إيناس حفاظًا على سمعة الشركة وسمعة المتعاقدين مع الشركة من كبار نجوم الفن في مصر وفي العالم العربي.

عاجل.. ضربة موجعة لـ إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر وتكديرها السلم العام (مستند)
عاجل.. ضربة موجعة لـ إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر وتكديرها السلم العام (مستند)
عاجل.. ضربة موجعة لـ إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر وتكديرها السلم العام (مستند)
عاجل.. ضربة موجعة لـ إيناس عزالدين بعد إساءتها لمصر وتكديرها السلم العام (مستند)

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