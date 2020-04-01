رئيس قطاع الأخبار: تشكيل خلية عمل لإدارة التغطيات الخاصة بـ'كورونا'

أعلنت أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار، عن تشكيل خلية عمل لإدارة التغطيات الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد، وتطورها على مدار الساعة، وذلك بتكليف من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.





ووجهت "سالم" في تصريحات صحغية لها، جميع الخدمات الإخبارية التابعة للقطاع، بإطلاع المواطن لحظة بلحظة على تطورات فيروس كورونا، وما تقوم به الدولة في مستشفيات الحجر الصحي، وجاهزية المنظومة الصحية للتعامل مع أي طارئ قد يحدث، مع بث مواد للتوعية وللتعريف بالفيروس وخطورته، وطرق انتشاره ووسائل الوقاية منه، وكيفية التعامل مع التجمعات وأماكن الاختلاط.





وكشفت "سالم" عن ترجمة هذه المواد إلى اللغة الإنجليزية وبثها عبر قناة "نايل تي في"، التي تستهدف الأجانب المقيمين داخل مصر وخارجها.





وأكدت رئيس قطاع الأخبار، تكثيف الدعوات المختلفة التي تحض المواطنين على البقاء في منازلهم، حرصًا على سلامتهم وسلامة أسرهم وسلامة الوطن.





وأوضحت انتقاء كوكبة من العلماء والأطباء المتخصصين، لتعريف المواطنين بحقيقة الفيروس بكل شفافية ودون تهوين أو تهويل، في الوقت الذي تتابع فيه الخدمات الإخبارية، مجهودات الدولة وإجراءاتها التي تحرص على سلامة المواطنين قبل أي شئ آخر.





كما أشرفت أميرة سالم على وضع خطة لأقسام المراسلين للانتشار الميداني، وذلك لمتابعة حالة الشارع، في ظل فرض حظر التجوال، ومدى تعاون المواطنين وأصحاب المحال التجارية مع رجال الشرطة في تنفيذ القرارات، التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار الفيروس.



