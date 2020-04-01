مسيرة حافلة بالأرقام والبطولات.. كل ما قدمه "الجوكر" أحمد فتحي مع الأهلي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:06 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
علاء خليف
أعلن أحمد فتحي نجم الأهلي رفض عرض إدارة القلعة الحمراء لتمديد عقده لمدة موسمين، واقترب اللاعب من الرحيل إلي نادي بيراميدز نهاية الموسم الحالي، بعدما تلقي عرضًا ضخمًا يمتد لثلاثة مواسم مقابل 15 مليون جنيه في الموسم.
وأعربت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق لأحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم مع نهاية الموسم الجاري.

ومن جانبه أعلن نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الانفصال عن "فتحي" صباح اليوم الأربعاء على خلفية رفض اللاعب تجديد عقده مع الأهلي، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " من اليوم لا أمثل اللاعب أحمد فتحي".

ماذا قدم أحمد فتحي خلال مسيرته مع الأهلي؟

انضم أحمد فتحي لصفوف النادي الأهلي في صيف 2007 بعد رحلة احترافية قصيرة مع فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، وبعد نهاية موسمه الأول مع الفريق انتقل لصفوف كاظمة الكويتي على سبيل الإعارة وشارك معه في 21 مباراة وسجل هدف واحد، قبل عودته للقلعة الحمراء مجددًا.

في عام 2013 خرج "فتحي" معارًا لصفوف هال سيتي الإنجليزي بعد توقف النشاط الرياضي في مصر، لكنه لم يستمر طويلًا وعاد لصفوف الأهلي مجددًا بعد استئناف النشاط، وفي العام التالي انتقل لصفوف نادي أم صلال القطري ولعب معه عامًا واحدًا قبل عودته للقلعة الحمراء واستمر معه حتي الآن.

خاض "الجوكر" 351 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات جاءت كالتالي:

- الدوري الممتاز (213 مباراة)
- بطولات إفريقيا (102 مباراة)
- كأس مصر (20 مباراة)
- كأس السوبر المصري (6 مباريات)
- كأس العالم للأندية (7 مباريات)
- البطولات العربية (3 مباريات).

استطاع أحمد فتحي صاحب الـ35 عامًا تسجيل 26 هدفًا فقط خلال مشواره مع الأهلي، وصنع 41 هدفًا.

توج أحمد فتحي بالعديد من البطولات رفقة النادي الأهلي جاءت كالتالي:

- الدوري الممتاز 9 ألقاب
- دوري أبطال إفريقيا 3 ألقاب
- كأس السوبر المصري 3 ألقاب
- كأس السوبر الإفريقي 2 لقب
- كأس مصر 1 لقب
- كأس الكونفيدرالية الإفريقية 1 لقب

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