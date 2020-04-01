البورصة تخسر 6.8 مليار جنيه بختام أولي جلسات شهر إبريل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 01:55 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير

مؤشرات البورصة المصرية 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9424 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 986 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 1017 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.38% ليغلق عند مستوى 702 نقطة.

تداولات البورصة المصرية 

وبلغ حجم التداول  بالبورصة المصرية  نحو 197.3 مليون ورقة مالية بقيمة 645.5 جنيه، عبر تنفيذ 22.9 ألف عملية لعدد 169 شركة،وارتفعت أسهم 38 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 94 شركة، ولم تتغير مستويات 37 شركة.



أخبار البورصة المصرية

خسرت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، نحو 6.8 مليار جنيه وأغلق  عند مستوى 526.068 مليار جنيه. وتراجعت جميع المؤشرات، بضغوط  كبيرة مبيعات المتعاملين العرب والأجانب  والتي إستمرت منذ بداية ازمة كورونا ، وسط أحجام تداول ضعيفة نسبياً.

تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية 

 وسجلت تعاملات المصريين  بالبورصة المصرية 63.06% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.47%، والعرب على 3.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 61.54% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 38.45%.

ومال صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.7 مليون جنيه، 280.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.5 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 540.2 ألف جنيه، 257.7 مليون جنيه،  على التوالي.

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