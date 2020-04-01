نقابة المحامين تعلن موعد عقد جلسات حلف اليمين

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
آيات عامر - أسماء قورة
قرر نقيب المحامين رجائي عطية، عقد جلسات حلف اليمين يوميا ولمدة 5 أيام اعتبارا من يوم الأحد 26 أبريل الجاري.

وأوضح "عطية"، في بيان، اليوم الأربعاء، أن عدد الزملاء المطلوب حلفهم لليمين القانونية نحو ألف وخمسمائة محامي، وتجمعهم في هيه الظروف يعرض صحتهم وحياتهم للخطر. 

وأضاف، "لذلك سيصير تقسيم العدد إلى خمس مجموعات لا يزيد العدد عن ثلاثمائة زميل، مع اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة".

هذا وأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بإضافة أسماء جديدة من أعضاء المجلس للجنتي المعاش واسترداد الأراضي والأندية، والدفاع عن المحامين، والصادر قرار بتشكيلهم أمس إلى جانب لجنة إدارة الأزمة وملف العلاج لحين تشكيل هيئة المكتب. 

وأضاف عضوي المجلس يحيى التوني، وعلى الصغير إلى لجنة المعاش واسترداد الأراضي والأندية، وعضوي المجلس أحمد بسيوني وماجد حنا إلى لجنة الدفاع عن المحامين.

وقامت نقابة المحامين برئاسة رجائي عطية، بعدة إجراءات احترازية لمواجهة كورونا وذلك بعد إجراء انتخابات النقابة العامة:

1 - غلق النقابة لمدة أسبوعين حتى الخميس 2 إبريل المقبل.

2 - مد العمل باستخراج البطاقات العلاجية لنهاية شهر إبريل المقبل.

3 - إصدار خطابات العلاج والتحويلات بنادي المحامين النهري بكورنيش المعادي.

4 - غلق نادي المحامين النهري بأسوان.

5 - تعليق العمل بنقابة محامي شرق الإسكندرية مع استمرار مشروع العلاج.

6 - تعاقد محامي جنوب القاهرة مع شركة متخصصة لتطهير الغرف.


رسالة طمأنة من السيسي

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.

وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.

47 حالة وفاة

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.

وفي ذات السياق استعرضت الدكتورة هالة زايد، تحليلًا عن الوضع الوبائي في مصر مقارنة بالوضع العالمي، حيث أوضحت أن المتوسط الوبائي العالمي بلغ 105 إصابات لكل مليون مواطن، كما بلغت نسبة الوفيات 5.1 حالة لكل مليون مواطن.

نقابة المحامين تعلن موعد عقد جلسات حلف اليمين
نقابة المحامين تعلن موعد عقد جلسات حلف اليمين

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