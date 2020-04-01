تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:12 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط هبوط 9 قطاعات ، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.55% خاسراً 74.69 نقطة ليغلق عند مستوى 4748.02 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.73% خاسراً 90.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5108.52 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 1.08% خاسراً 43.9 نقطة ليغلق عند مستوى 4039.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.29%، خاسراً 51.54 نقطة ليغلق عند مستوى 3946.73 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 99.1 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون دينار كويتى عبر 7698 صفقة.
 
وتراجعت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 6.40%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.81%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.40%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.94%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.62%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.02%.
 
وجاء سهم "شركة الإنماء العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بأررتفاع نسبته 8%، تليه شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 7.43%، ثم شركة التخصيص القابضة بنسبة 4.63%، فيما تصدر سهم "شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 14.16% ثم الشركة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 9.61%، ثم شركة أجيال العقارية الترفيهية بنسبة 9.15%.
 

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