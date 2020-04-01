تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:40 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة في هولندا، أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 13614 حالة و134 حالة وفاة جديدة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وبلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، حوالي 38 ألف شخص وما لا يقل عن 785 ألف مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الثاني

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.

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