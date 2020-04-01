سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء أبريل 2020

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:23 م
سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى
تشهد اسعار العملات العربية حالة من عدم الاستقرار مقابل الجنيه المصري وسلة العملات الأخرى على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد لجميه اقتصادات العالم.

استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 1-4-2020، فى عدد من البنوك، حيث سجل متوسط سعر الريال 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك مصر نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع.


سعر الريال السعودى فى بنك البركة نحو 4.14  جنيه للشراء نحو 4.24  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.21  جنيه للبيع، وسعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib نحو 4.15  جنيه للشراء، و4.20  جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودى فى قناة السويس نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

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