مؤشر سوق دبي المالي يهبط 2.8% بختام أولي جلسات إبريل

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:23 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


سوق دبى المالى

أنهي سوق دبى المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 2.85% خاسراً 50.56 نقطة ليغلق عند مستوى 1720.75 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط ، وبلغت أحجام التداول بسوق دبي المالي اليوم 113.3 مليون سهم محققة ما قيمته 159.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3083 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفعت 4 أسهم، فيما انخفض 26 سهما، واستقر سهم واحد.
 
وتراجعت 6 قطاعات بسوق دبى  المالي على رأسها قطاع البنوك بنسبة 4.11%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 4.07%، تلاه قطاع السلع بنسبة 2.29%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 2.24%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 6.07%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 5.76%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة بسوق دبي المالي،  الشركة الوطنية للتبريد المركزى-تبريد بنسبة 14.73%، ثم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 5.76%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى الإسلامى بنسبة 5%، ثم سهم الإثمار القابضة بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 22.7 مليون ورقة بقيمة 48.2 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 4.95%

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