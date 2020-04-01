بالكمامات.. استمرار أعمال رفع المخلفات من أمام سور مجرى العيون

حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من اللقطات للأعمال الجارية بمحيط سور مجرى العيون، حيث تم استئناف عمليات رفع المخلفات من أمام السور الأثري، وظهر العمال وهم يرتدون الكمامات وقاية من فيرس كورونا المستجد.





وبدأت صباح اليوم أعمال رفع المخلفات من أمام سور مجري العيون بشارع مجري العيون والتي شملت إزالة المخلفات من أمام السور، والتي تأتي في إطار المتابعة الميدانية والتنسيق بين مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط وحي السيدة زينب وحي مصر القديمة وإنقاذ محافظة القاهرة، والتي ستستمر علي مدار الـ ٢٤ساعة





ومن ناحيتها، قالت سهير قنصوه مدير عام مناطق آثار مصر القديمة والفسطاط، إن الأعمال في السور متوقفة وما يتم الآن هو إزالة المخلفات والقمامة والتي تراكمت خلال الأيام الماضية أمام السور وذلك من خلال الحي والمحافظة وبإشراف مفتش آثار السور، مع اتخاذ كافة احتياطات الوقاية والحماية اللازمة.





يذكر أن وزارة السياحة والآثار كانت قد أعلنت في يوليه 2019 عن بدء أعمال ترميم سور مجرى العيون، والتي بدأت من موقع مبنى مأخذ المياه الموجود بمنطقة فم الخليج المطلة على نهر النيل.

وشملت صيانة نماذج السواقي المقامة أعلى المبنى، حيث خصص هذا المبنى قديمًا لرفع المياه من بئر المأخذ المتصل بنهر النيل إلى حوض التجميع بقناة المياه عبر قناطر سور مجرى العيون.

وتمتد تلك القناطر من فم الخليج وحتى ميدان السيدة عائشة، لترفع المياه إلى خزانات التجمع داخل القلعة عن طريق دواليب نقل المياه.

والسور المعروف باسم قناطر المياه، أنشأها السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، ثم جددها السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدًا كاملًا سنة 712 هـ - 1312 م، وأقام لها السلطان الغوري خلال حكمة مأخذًا للمياه به ست سواق بالقرب من مسجد السيدة عائشة.

ولم يبق من القناطر العتيقة التي أنشأها صلاح الدين شئيا غير بقايا قليلة في بداية المجرى من ناحية القلعة مواجهة لمسجد السيدة عائشة.



وكان قد أعاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون بناءها كاملة على مرحلتين، وقد أنشأ خلالهما أربع سواق على النيل بفم الخليج لرفع الماء من خليج صغير عند حائط الرصد الذي يعرف اليوم باسم اسطبل عنتر تجاه مسجد أثر النبي.

وتتكون عمارة هذه القناطر من سور ضخم يمتد من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة بعدما كان قديمًا حتى القلعة وقد بُنى هذا السور من الحجر النحيت وتجرى عليه الماء فوق مجموعة ضخمة من القناطر (العقود) المدببة.