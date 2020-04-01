بدون طوابير.. مدارس محافظة الجيزة تحتضن أصحاب المعاشات (صور)

شهدت مدارس محافظة الجيزة، إقبالا من قبل المواطنين أرباب المعاشات لصرف مستحقاتهم دون حدوث أي زحام أو تجمعات للمواطنين حيث جهزت المحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم عدداً كبيراً من المدارس؛ لاستقبال المواطنين وللتسهيل عليهم للحد من أي تجمعات‪ .‬





ومن جانبه أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وفقا لبيان صحفي اليوم، تجهيز المدارس بكافة سبل الراحة للمواطنين لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات مع ستمرار هذه المكاتب فى أداء مهامها الأخرى، موضحاً أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد‪.‬





وأضاف أن المدارس، بدأت من اليوم استقبال المواطنين أرباب المعاشات مشيراً إلى أنه تم مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات وتم تجهيز أماكن مناسبة للانتظار مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض‪.





وأشار محافظ الجيزة أن القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها من جانب المحافظة وانطلاقاً من الدور الحيوي وإلهام بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد‪.‬





حيث جاء ذلك في إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والبريد المصري والتأمينات لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدداً من المدارس بالمحافظة وتحديداً بعض المدارس التي تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد‪.‬





وأكد محافظ الجيزة أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مديري عموم الإدارات التعليمية للقيام الدوري بأعمال التعقيم والتطهير للمدارس التي تم اختيارهم إضافه إلي تجهيز تلك المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفه مؤمنه لموظفي البريد لمباشرة أعمالهم‪.‬





ومن جانبهم أشاد المواطنين بتلك الخطوة التي سهلت حصولهم علي مستحقاتهم المالية دون الوقوف في أي طوابير والتعرض للزحام استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الدولة للحفاظ علي سلامه مواطنيها‪ .‬





وخصصت محافظة الجيزة، 138 مدرسة لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات مع استمرار هذه المكاتب فى آداء مهامها الأخرى، موضحاً أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.



