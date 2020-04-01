وزير الثقافة تطلق سلسلة من المحاضرات والندوات التوعوية "أون لاين"

عبد الدايم: المحاضرات تهدف الى التثقيف والتوعية

ضمن عروض المبادرة الاليكترونية "خليك فى البيت .. الثقافة بين إيديك" تطلق الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، سلسلة من المحاضرات والندوات ينظمها ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى وتحمل عنوان "ثقافة أون لاين" وذلك على قناة أمانة مؤتمرات المجلس الأعلى للثقافة باليوتيوب.

وتبدأ في الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء الأول من ابريل بمحاضرة الأبعاد الثقافية لموضوع الساعة كورونا ويلقيها الدكتور أسامة عبد الباري عضو لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع بالمجلس.

قالت "عبد الدايم" إن السلسلة تهدف إلى تقديم محاضرات مختصرة يلقيها أساتذة متخصصون من أعضاء لجان السياسات واللجان النوعية بالمجلس الأعلى للثقافة وتتعلق بالظرف الراهن وما يصاحبه من تداعيات، وأضافت انها تتناول مجالات مختلفة وتعالج العديد من الجوانب الحياتية فى المجتمع المصرى وتناقش الكثير من الموضوعات التربوية والنفسية والاجتماعية والعلمية والفكرية والتي توجه إلي مختلف الشرائح بهدف التثقيف والتوعية، مشيرة ان البث يتم فى الثالثة بعد ظهر يومى الأحد والأربعاء من كل أسبوع .