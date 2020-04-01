بختام أولي جلسات إبريل .. مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.69%





سوق البحرين المالى





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.69% خاسراً 9.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1341.25 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد2.1 مليون سهم بقيمة 409.5 ألف دينار.