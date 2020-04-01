بختام أولي جلسات إبريل .. مؤشر سوق البحرين المالي يهبط 0.69%
الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:30 م
نيفين سمير
سوق البحرين المالى
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، أولى جلسات شهر إبريل، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.69% خاسراً 9.37 نقطة ليغلق عند مستوى 1341.25 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد2.1 مليون سهم بقيمة 409.5 ألف دينار.
وقاد التراجع بسوق البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.75% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 8.93% بضغوط هبوط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 5.78%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.69% ، كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 7.08% بضغوط هبوط سهم شركة اى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 4.35%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.28%.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا