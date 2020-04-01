شاهد أحدث أغاني لؤي "باراشوت" على يوتيوب "مزيكا"

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:35 م
لؤى
لؤى
أحمد رمضان متولي

طرحت شركة "مزيكا" اليوم على اليوتيوب، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية للنجم لؤى أغنيته الجديدة "باراشوت" وهى إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان "على خيرة الله" الذى من المقرر ان تطرح أغنياته تباعا خلال الفترة القادمة.

 

أغنية "باراشوت" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى أحمد عادل.

 

ويذكر أن "مزيكا" قد طرحت لــ لؤي ثلاث أغنيات من الألبوم الأولى "الليلة سهرانين" كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصرى وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية "ضقت صبرا" كلمات محمد البدرى وألحان أحمد البرازيلى وتوزيع إلهامى دهيمة والثالثة "بأذينى" من كلمات احمد معتز وألحان اسلام رفعت وتوزيع موسيقى الهامى دهيمة.

 

 ويقول مطلع أغنية "باراشوت":

 

اللى عايز منك حاجه ممكن يعمل اى حاجه

 

وقت ماتبقى فى عز الحاجه ممكن يعمل اى حاجه

 

وبتلاقيه قايد صوابعه العشره ليك

 

باراشوت متطفل عليك بيمص دمك بالبطيىء

 

وفى الختام بعد ماتستدرج قوام يوصل لغرضه سلام سلام

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