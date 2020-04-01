ليفربول يسعى لضم مدافع باريس سان جيرمان

أفادت تقارير أن ليفربول يفكر في الحصول على خدمات مدافع باريس سان جيرمان ليفين كورزاوا خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.









يُزعم أن برشلونة يراقب عن كثب التطورات المحيطة بالظهير الأيسر ، بينما ارسنال ارتبط بخدماته خلال فترة الانتقالات في يناير.





ووفقًا لموقع sport ، ليفربول يفكر أيضًا في المدافع الفرنسي ، الذي شارك في 23 مباراة في باريس سان جيرمان خلال موسم 2019-20.





لم يشارك كورزاوا في أي من مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الفرنسي ، على الرغم من أنه شارك في مبارياته الثلاثة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا.





يُزعم أن يوفنتوس كان في مفاوضات من أجل الظهير الأيسر في المراحل الأخيرة من فترة الانتقالات في يناير









يذكر أن ستنتهي صفقة اللاعب كورزاوا البالغ من العمر 27 عامًا مع باريس سان جيرمان في نهاية يونيو المقبل.