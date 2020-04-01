عمرو الليثي يرصد شخصية "الطيب" في "كلمة ورد غطاها" على إذاعة الشرق الأوسط

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 02:38 م
عمرو الليثي
عمرو الليثي
أحمد رمضان متولي

يتناول الاعلامي د. عمرو  الليثي، في حلقة اليوم من برنامج "كلمة ورد غطاها" عبر أثير الشرق الأوسط  شخصية "الطيب". 

 

ويحاور الليثي الفنان احمد صيام لمعرفة تلك الشخصية التي نقابلها بشكل يومي في حياتنا، وهى شخصية "الطيب".

 

"كلمة ورد غطاها" تجربة إذاعية جديدة "سيمي دراما" تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معها ونتقابل معها يوميا بشكل بسيط وساخر.

 

البرنامج من تقديم عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير احمد صيام ويخرجه الاذاعي تامر حسني و يتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كفيفة التصدى لها و علاجها .  

 

"كلمة ورد غطها" يذاع في الرابعة عصراً من الأحد الى الخميس أسبوعياً .

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