وزراء الحكومة الإسرائيلية يطالبون نتنياهو بإلغاء الحظر لعدم جدواه

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
الحسين محمد
أعرب عدد كبير من وزراء الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمام بنيامين نتنياهو عن اعتراضهم لإستمرار الحظر الذى تم تطبيقه فى جميع المدن الإسرائيلية، بسبب الخسائر الإقتصادية التى حدثت حتى الان،علاوة على عد جدواه فى الحد من حالات الاصابة بفيروس كورونا.

وصرح الوزراء خلال الجلسة "هذا الحظر يدمر الاقتصاد ولا يمثل اى حل حقيقى للأزمة ويجب وقفه تمامًا وعلينا مناقشة خطة الخروج من هذا الحظر".

ومن جانبه صرح بنيامين نتنياهو، الذى ضاعف أمس من إجراءات الحظر، للسيطرة على تفشى المرض فى اسرائيل، أن جميع خطوات خطة وقف الحظر سيتم اتخاذها فقط بعد التشاور معه هو شخصيًا، ولم يقرر نتنياهو موعدًا محددًا خلال الجلسة، لبدء مناقشة الأمر.

الجدير بالذكر، أن وزير الدفاع "نفتالى بينت" كان هو المسؤول الأول الذى طالب بوقف الحظر فورًا، وصرح للتلفزيون الإسرائيلى، بأنه فى حالة اتباع الخطوات السليمة،سيتم عودة الاقتصاد الى صورته الاولى بعد عيد الفصح.

يُذكر أن الثلاثة أيام الاخيرة شهدت ذروة تفشى المرض فى اسرائيل، بعد أن وصل عدد المصابين لـ5591 من بينها 5129 حالة طفيفة و118 حالة متوسطة و97 حالة خطرة، 67 منهم يخضعون لأجهزة التنفس الصناعى، وارتفع عدد الوفيات ليصل الى 21 حالة.

وفى المقابل قلت اتصالات الإسرائيلين بالمراكز الطبية المعنية، وانخفضت مطالبتهم بتلقى العلاج، خوفًا من تعرضهم للعدوى داخل العيادات والمستشفيات، ويعتبر العلاج فى هذه المرحلة هام وحيوى للغاية، وتأجيل هذه الخطوة سيعرض حياتهم للخطر ويجعل منهم ضحايا بصورة غير مباشرة لفيروس كورونا، وفقًا لتصريح أحد مسئولي وزارة الصحة.

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