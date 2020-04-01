تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:14 م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
الفجر الرياضي
وضع أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، حدا لمسيرة استمرت لأكثر من 12 عاما داخل جدران القلعة الحمراء، بعدما أعلن رسميا الرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب، عن كواليس مثيرة في اجتماعه مع لجنة التخطيط بالأهلي.

وأشار المصدر، إلى أن فتحي طلب مساواته بأحد نجوم الفريق، وهو ماقوبل بالرفض بشكل تام، وبعدها قرر فتحي نهاية مسيرته خارج القلعة الحمراء، والرحيل في هدوء حفاظا على علاقته الطيبة بالجماهير والنادي.

وأضاف المصدر، أن فتحي طلب مهلة 48 ساعة لأنه استشعر الحرج من الرفض أمام لجنة التخطيط بشكل قاطع.

وأوضح المصدر، أن فتحي يمتلك عروض خارجية، وأن عرض بيراميدز ليس الوحيد، لافتا إلى انه لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.

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