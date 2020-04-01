إلغاء إختبار باكالوريا رياضة مع الإبقاء على احتسابها ضمن المعدل

قررت وزارة التربية، إلغاء امتحان بكالوريا الرياضة 'Bac Sport' ، الذي كان من الفترض إجراؤه بداية من يوم 16 أفريل الجاري، وذلك جرّاء تواصل الحجر الصحي الشامل بالبلاد إلى غاية 20 أفريل الحالي.





وقد أوضح مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، اليوم الثلاثاء في تصريح لـ « وات »، أن الغاء اختبار باكالوريا رياضة لا يعني مطلقا إلغاء مادة الرياضة باعتبارها مادة إجبارية، بل سيقع احتساب المعدل السنوي في مادة الرياضة لدى احتساب المعدل العام، وذلك بالنسبة للمعاهد العمومية والخاصة على حد السواء.





ومن المفترض أن يجتاز المترشحون لبكالوريا 2020 اختبارات الدورة الرئيسية لبكالوريا 2020 يوم الأربعاء 10 جوان 2020 والأيام الموالية، فيما تجرى اختبارات دورة المراقبة يوم الثلاثاء 30 جوان 2020 والأيام الموالية.





ويذكر أن مجلس الأمن القومي قرر التمديد بأسبوعين في الحجر الصحي الشامل، للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.