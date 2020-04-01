بريطانيا تعلن وصول إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 2352 شخصا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:31 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأربعاء، بأن الحكومة البريطانية أعلنت وصول إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 2352 شخصًا.

 

كما الحكومة البريطانية، اقتراب أعداد المصابين بفيروس كورونا من 30 ألف حالة.

 

وأشار وسائل إعلام أوروبية، إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد حول العالم، بلغ حوالي 38 ألف شخص وما لا يقل عن 785 ألف مصاب حول العالم منذ ظهور الفيروس في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر كانون الثاني

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

 

وفي سيقا متصل، توقّع البنك الدولي في تقرير أن يُلحق وباء كوفيد-19 أضراراً فادحة بجهود مكافحة الفقر في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ، محذّراً من أنّ السيناريو الأكثر تشاؤماً يتوقّع تزايد أعداد الفقراء في هذه المنطقة بمقدار 11 مليون شخص من انخفاضها

 

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