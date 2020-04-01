نوّارة.. أول فيلم عربي على Facebook Watch

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:20 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

أعلنت شركة ريد ستار عبر صفحتها على فيسبوك عن استعدادها لإطلاق فيلم نوّارة على منصة Facebook Watch ليتمكن الجمهور من مشاهدته مجانًا، وذلك احتفالًا بمرور 4 سنوات على إطلاق الفيلم التجاري، وتضامنًا مع حملة #خليك في البيت، وبذلك يصبح الفيلم الأول عربيًا الذي يُعرض على المنصة.وذلك يوم الجمعة الموافق 3 أبريل

 

"نوارة" هو فيلم مصري تم إنتاجه في سنة 2015، وهو من إخراج وتأليف هالة خليل وبطولة النجوم منه شلبي ، محمود حميدة ، شيرين رضا وأمير صلاح ورجاء حسين.

 

يذكر أن الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان دبي السينمائي الدولي و قد فازت منه شلبي بجائزة أفضل ممثلة عند دورها في الفيلم.

 

وقد وحصد فيلم نوّارة أكثر من 19 جائزة خلال جولته بالمهرجانات السينمائية، حيث حصل على أفضل فيلم في مهرجاني بان للسينما الإفريقية، وهران السينمائي الدولي، بجانب جائزة أفضل مخرج وسيناريو وممثلة في مهرجان جمعية الفيلم، أفضل سيناريو في مهرجان مالمو للسينما العربية، وأفضل ممثلة في مهرجانات دبي السينمائي الدولي، وهران السينمائي الدولي، مالمو للسينما العربية.

أخبار تهمك

تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

منذ أقل من ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ 34 دقيقة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 9 ساعات

عاشور يزف خبر سار لإدارة وجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

"الكهرباء" تزف بشرى سارة لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع بشأن "الحظر"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ أقل من ساعتين

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

11:13 ص

أول تعليق من أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

02:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم