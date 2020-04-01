نوّارة.. أول فيلم عربي على Facebook Watch

أعلنت شركة ريد ستار عبر صفحتها على فيسبوك عن استعدادها لإطلاق فيلم نوّارة على منصة Facebook Watch ليتمكن الجمهور من مشاهدته مجانًا، وذلك احتفالًا بمرور 4 سنوات على إطلاق الفيلم التجاري، وتضامنًا مع حملة #خليك في البيت، وبذلك يصبح الفيلم الأول عربيًا الذي يُعرض على المنصة.وذلك يوم الجمعة الموافق 3 أبريل

"نوارة" هو فيلم مصري تم إنتاجه في سنة 2015، وهو من إخراج وتأليف هالة خليل وبطولة النجوم منه شلبي ، محمود حميدة ، شيرين رضا وأمير صلاح ورجاء حسين.

يذكر أن الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان دبي السينمائي الدولي و قد فازت منه شلبي بجائزة أفضل ممثلة عند دورها في الفيلم.

وقد وحصد فيلم نوّارة أكثر من 19 جائزة خلال جولته بالمهرجانات السينمائية، حيث حصل على أفضل فيلم في مهرجاني بان للسينما الإفريقية، وهران السينمائي الدولي، بجانب جائزة أفضل مخرج وسيناريو وممثلة في مهرجان جمعية الفيلم، أفضل سيناريو في مهرجان مالمو للسينما العربية، وأفضل ممثلة في مهرجانات دبي السينمائي الدولي، وهران السينمائي الدولي، مالمو للسينما العربية.