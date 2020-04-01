أمير عبدالحميد: الأهلي لا يحتاج لضم حارس جديد بديلا لإكرامي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:19 م
أمير عبدالحميد
أمير عبدالحميد
الفجر الرياضي
صرح حارس مرمى النادي الأهلي سابقا أمير عبدالحميد، إن المارد الأحمر لا يحتاج للتعاقد مع حراس مرمى بعد رحيل شريف إكرامي.

وخلال استضافة تليفزيونية عبر  قناة النهار قال أمير عبدالحميد : "بكل تأكيد شريف إكرامي، حارس كبير للغاية ورحيله مؤثر ولكن الأهلي يمتلك 3 حراس كبار.

وأكد: "محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، حراس لها قيمة كبيرة وعندها موهبة ويجب على الجهاز الفني وخاصة مدرب الحراس في تأهيل لطفي ومصطف شوبير من أجل الجاهزية بشكل أفضل"

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