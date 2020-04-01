"البريد" يحدد أصحاب المعاشات المستحقة للصرف اليوم وغداً (صور)





قال مصدر مسئول بالهيئة القومية للبريد، إن صرف المعاشات من خلال المدارس جاء في إطار التعاون مع وزارة التربية والتعليم ولتخفيف الضغط على مكاتب البريد لمنع التكدس والتزاحم وتوفير مساحات آمنة لحماية المواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).









وأكد المصدر في تصريح خاص لـ "الفجر"، على عدم أى وجود مشاكل أو معوقات في عملية صرف المعاشات بجميع المحافظات وذلك فى ما يقرب من 550 مدرسة علي مستوى الجمهورية.









وأوضح المصدر، أن صرف المعاشات اليوم وغدا الخميس للفئات التى تحصل علي قيمة أقل من ألف جنيه، ثم ما يزيد عن الف جنيه إلي ألفين جنيه فى الأيام التى تليها ثم باقى المستفيدين ومنها أصحاب المعاشات من المتخلفين عن استلامها فى موعدها.









وبلغ عدد المستفيدين من عمليات صرف المعاشات من مكاتب البريد إلى 5.61 مليون مستفيد فى نوفمبر 2019، مقارنة بـ 5.48 مليون أكتوبر 2019 و5.76 مليون مستفيد فى نوفمبر 2018 وفقا لأحدث تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









وكانت الهيئة القومية للبريد قد طالبت المواطنين بالحفاظ على المسافات الآمنة بينهم داخل مكاتب الهيئة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أثناء تأدية الخدمات، لمنع أى تكدسات من الممكن أن تحدث بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.









وتم تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومد فترة العمل بمكاتب البريد الرئيسية البالغ عددها نحو 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية والتى تقرر تعديل مواعيد العمل بها لتبدأ من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الثالثة عصرًا.