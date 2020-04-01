تعرف على قائمة أهم الحفلات الموسيقية التي تستضيفها منصة YouTube هذا الأسبوع

عشاق الموسيقى في انتظار بث ثلاث حفلات مباشرة جديدة ومتنوعة على منصة YouTube هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد نجاح حفلات عاشور وفرقة مسار إجباري بالإضافة إلى فرقة جدل قد قاموا بتقديم حفلات بث مباشر على المنصة والتي أثارت حماس محبيهم نالت اعجاب كافة المشاهدين مما يجعلنا نتوقع الإعلان عن المزيد من الحفلات الجديدة خلال الأيام القادمة.

كارمن سليمان، الجمعة 3 أبريل

من المقرر أن تقوم كارمن سليمان بأداء باقة من أبرز أغانيها خلال مشوارها الفني بالإضافة إلى مجموعة منتقاة من أشهر الأغاني الكلاسيكية التي تمتاز بأدائها من خلال قناتها على YouTube

مصطفى حجاج، الخميس 9 أبريل

سيتم بث الحفلة التي سيقوم بها الفنان المصري مصطفى حجاج ما بين الساعة 9:00 - 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والتي سيقوم فيها بغناء مجموعة من أشهر أغانيه.

ديسكو مصر، الجمعة 10 أبريل

بعد النجاح الذي حققته حفلتهم المباشرة الأولى على المنصة ومقدار التفاعل الذي حظيت به على منصات التواصل الإجتماعي حيث قام المتابعين بإرسال مقاطع فيديو لهم في المنزل أثناء التفاعل مع البث المباشر للحفلة. ستقوم فرقة ديسكو مصر ببث حفلة مباشرة على YouTube مساء يوم الجمعة 10 أبريل.

أما فيما يخص مبادرة وزارة الثقافة المصرية، فهناك المزيد من الحفلات التي سيتم بثها لأول مرة ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" والتي حظيت عروضها بتفاعل كبير ومبهر، لذا فيرجى الاطلاع على حفلات هذا الأسبوع كما يلي:

أصالة، الخميس 2 أبريل

سيتم بث حفلة الفنانة أصالة يوم الخميس فى تمام التاسعة مساءً على قناة وزارة الثقافة على YouTube، ومن المقرر أن تقدم أصالة خلال الحفل عددا من الأعمال الغنائية الناجحة التي ما زالت عالقة بأذهان عشاقها بالوطن العربى.

مدحت صالح، الأحد 5 أبريل

يطل الفنان مدحت صالح في حفل أون لاين يوم الأحد المقبل في التاسعة مساء،عبر قناة وزارة الثقافة الرسمية على YouTube ويقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه.

كايرو ستيبس، الأثنين 6 أبريل

من خلال مقطوعات موسيقى الجاز، تطل فرقة كايرو ستيبس الموسيقية على جمهورها عبر حفلها الذي سيتم بثه على YouTube يوم الأثنين الساعة 9 مساءً لتقوم الفرقة بتقديم مجموعة من أشهر مقطوعاتها الموسيقية التي تأثر بها كافة المتابعين.

سهرة مع كوكب الشرق- مي فاروق، الثلاثاء 7 أبريل

من المقرر أن تقام سهرة خاصة مع كوكب الشرق بمصاحبة الفنانة مي فاروق، والتي ستقوم بتقديم مجموعة من أشهر أغاني الفنانة أم كلثوم يوم الثلاثاء الموافق 7 أبريل ما بين الساعة 9:00 - 10:00 مساءً، عبر القناة الرسمية لوزارة الثقافة على YouTube.

أنغام، الخميس 9 أبريل

ستقوم الفنانة أنغام بتقديم باقة من أشهر أغانيها خلال مشوارها الفني يوم الخميس 9 أبريل في تمام التاسعة مساءً، ضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك" التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية على YouTube.