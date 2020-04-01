الجامعة العامة للبنوك تستنكر اقتطاع أيام الحجر الصحي من رصيد العطلة السنوية لموظفي البنوك

دعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، اليوم الأربعاء، المؤسسات البنكية إلى تفعيل قرار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، القاضي بتأجيل استخلاص أقساط القروض الجارية على الأجراء من المواطنين على خلفية مواصلة البنوك لعمليات الاقتطاع.





واستنكرت الجامعة، في بلاغ لها، تعمد بعض المسؤولين بالمؤسسات البنكية أو فروعها، فرض اقتطاع أيام الحجر الصحي التام من رصيد العطلة السنوية لموظفيها، مما ترتب عنه عدم تقليص الكثافة وعدد الحاضرين يوميا.





ودعت بعض المؤسسات البنكية وشركات التأمين التي تخلّفت عن المساهمة في الحملة التضامنية الوطنية إلى تدراك أمرها، معبّرة في المقابل، عن تثميهنا لانخراط أغلب مؤسسات القطاع في هذا الجهد التضامني وتقديم التبرعات، مثنية على الدور الهام الذي لعبته الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية والجمعية التونسية لشركات التأمين.





كما طالبت الجامعة، المؤسسات البنكية بتوفير كل مستلزمات الوقاية والحماية لموظفي القطاع ومسدي الخدمات ممّن تشمل أنشطتهم الحراسة والتنظيف، وتفعيل كل الإجراءات بما فيها العمل عن بعد والتناوب في العمل الحضوري بما يقلّص تواجد الموظفين بالمهن غير الضرورية.





ودعت إلى ضرورة توفير الحماية الخاصة لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية والأمراض المزمنة بالتنسيق مع لجنة الصحة والسلامة المهنية، مؤكدة، أن أعوان واطارات القطاع البنكي ساهموا في حملة التبرع لفائدة الصحة العمومية.