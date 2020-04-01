النائبة سولاف درويش تشيد بدور الشرطة في تنفيذ حظر التجول

أشادت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بدور رجال الشرطة في تطبيق حظر التجول، كأحد الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتوازي مع مهمتهم الأساسية في حفظ الأمن بربوع البلاد، وتوجيه ضربات قاصمة لقوى الظلام التي تحاول للنيل من استقرار مصر وتلاحم ووحدة شعبها.





وأكدت "درويش" - في بيان اليوم الأربعاء - أن الشرطة كانت وستظل الدرع الذي يحمي الوطن في الداخل، كما أن هناك أسود القوات المسلحة يحرسون الحدود ويقفون حائط صد منيع في وجه كل من تسول له نفسه الاقتراب من البلاد أو المساس بأمنها.





وقالت: إنه على الرغم من الضغوط الكبيرة على قيادات وأفراد الشرطة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بل العالم أجمع، لكنهم لم يتغافلوا يومًا عن الدور الإنساني وروح القانون في التعامل مع المواطنين، ومنها ما بدر من أحد الضباط بنقل مواطن وزوجته إلى المستشفى والاطمئنان عليهم حتى غادروا، على الرغم من أن ذلك كان في فترة فرض حظر التجوال.





وناشدت الجميع ضرورة التأني وعدم الانسياق وراء ما يُروج؛ لأن هناك عناصر لا تريد الخير لمصر، وتستغل أي شيء للتحريض ضد الشرطة، والوقيعة بينها وبين المواطنين.





رسالة طمأنة من السيسي





في سياق آخر، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه رسالة طمأنة للشعب المصري، أمس الثلاثاء، في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).





وقال السيسي، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك": على ضوء متابعتي على مدار الساعة لكافة الجهود والإجراءات المتبعة لمواجهة إنتشار ڤيروس "الكورونا"، أجد أن ما تحقق حتي الآن جيد ويدعو للاطمئنان.





ارتفاع عدد المتعافين من كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 7 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 157 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 205 حالات، من ضمنهم الـ 157 متعافيًا.





وأشار إلى تسجيل 54 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من المصريين، موضحًا وفاة اثنين منهم قبل وصولهما إلى المستشفى.





47 حالة وفاة





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 710 حالات من ضمنهم 157 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و46 حالة وفاة.



