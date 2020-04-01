بغاية تقصي فيروس كورونا.. إنشاء موقع إستبيان للمواطنين

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:34 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
في إطار إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد في تونس، وضعت وزارة الصحة على ذمّة المواطنين إستبيانا، من أجل تمكينهم من التعرّف على وضعهم الصحي.

وتعوّل وزارة الصحة، على الإنخراط المسؤول للمواطنين في معاضدة جهود الدولة، بالإجابة على الأسئلة الواردة في الإستبيان بكلّ دقة، قصد الإطمئنان على وضعهم الصحي.

وفيما يلي، رابط مباشر للموقع : http://www.stopcorona.gov.tn/

ويشار إلى أن وزير الصحة الدكتور عبد اللطيف المكي، سيعقد لقاء صحفيّا على الساعة الخامسة 17:00 من مساء اليوم الاربعاء 01 أفريل 2020، لتقديم آخر المستجدّات المتعلّقة بفيروس كورونا الجديد في تونس.

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