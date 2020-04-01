بغاية تقصي فيروس كورونا.. إنشاء موقع إستبيان للمواطنين

في إطار إحكام تنفيذ الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد في تونس، وضعت وزارة الصحة على ذمّة المواطنين إستبيانا، من أجل تمكينهم من التعرّف على وضعهم الصحي.





وتعوّل وزارة الصحة، على الإنخراط المسؤول للمواطنين في معاضدة جهود الدولة، بالإجابة على الأسئلة الواردة في الإستبيان بكلّ دقة، قصد الإطمئنان على وضعهم الصحي.





وفيما يلي، رابط مباشر للموقع : http://www.stopcorona.gov.tn/



