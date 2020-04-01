"نهضة مصر" تطلق مبادرتها الثقافية "ساعة لايف" خلال فترة الحظر

في مبادرة لنشر الثقافة وتشجيع المواطنين على القراءة والاطلاع بشكل جديد ومختلف، خاصة خلال البقاء في المنزل وقت حظر التجوال المفروض بسبب منع انتشار مرض كورونا، قامت دار نهضة مصر للنشر بإطلاق مبادرة "ساعة لايف" عبر صفحاتها الثقافية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث تقوم الدار كل يوم في تمام الساعة السابعة مساءً باستضافة أحد كتابها عبر بث مباشر ولمدة ساعة من الزمن ليتواصل مع القراء في ندوة مفتوحة لمناقشة إصداراته من الكتب المختلفة والمواضيع الهامة التي تشغل العديدين.

وقد بدأت بالفعل مبادرة "ساعة لايف" هذا الأسبوع مع د/ خالد حبيب، وريم بسيوني ولاقت المبادرة نجاحاً وإقبالا من عدد كبير من القراء والمتابعين. ومن المخطط أن تستضيف صفحة نهضة مصر على مدار الأيام المقبلة عدداً من أشهر الكتاب والمفكرين مثل: يسرى الفخرانى ، نشوى الحوفى ، يمنى سمير، وهشام سليمان، وهند الأشعل، ورضوى زكى، ومحى الدين أحمد وعدد كبير من الكتاب فى مجالات السياسة، التاريخ والآثار ، والرواية والحياة الاجتماعية والتنمية البشرية.

كما أن المبادرة سوف تمتد لتشمل أطفالنا الأعزاء حيث ستقوم الدار باستضافة عدداً من كتاب أدب الطفل والقيام بورش حكى قصص للأطفال.