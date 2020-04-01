نجم يوفنتوس على رادار إيفرتون

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:39 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
كشفت تقارير صحفية أن سيحاول إيفرتون إحضار لاعب خط وسط يوفنتوس آرون رامزي إلى جوديسون بارك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

انضم رامزي  إل يوفنتوس في انتقال مجاني قبل موسم 2019-2020 ، بعد أن خسر عقده في آرسنال.

شارك رامزي في 24 مباراة مع فريق ماوريتسيو ساري هذا الموسم ، لكنه بدأ تسع مباريات فقط في الدوري الإيطالي.

تم ربط مانشستر يونايتد مؤخرًا مع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ، والذي يعتقد أنه منفتح على فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف.

وفقًا لـموقع "90 دقيقة"، يخطط إيفرتون للانتقال للاعب خط الوسط بينما يستعد مالك نادي ميرسيسايد فرهاد مشيري لدعم مدربه كارلو أنشيلوتي في سوق الانتقالات.

سجل رمزي 40 مرة وسجل 51 تمريرة حاسمة في 262 مباراة بالدوري الممتاز لأرسنال قبل مغادرة استاد الإمارات في انتقال مجاني.

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