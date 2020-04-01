منذ 27 مارس.. حجز قرابة ألف وسيلة نقل والإحتفاظ بـ285 مخالف للحجر الصحي

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، أنه تم حجز 991 وسيلة نقل منذ بداية القرار الذي أصدرته الوزارة في 27 مارس الماضي، والقاضي بحجز كل العربات التي تتنقل خلال الحجر الصحي العام دون موجب وترخيص مسبق.





وبين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الأربعاء، أنه تم حجز 17380 رخصة سياقة والاحتفاظ بـ1258 شخصا، خالفوا إجراءات حظر التجول المفروض من السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، بالإضافة إلى الاحتفاظ بـ285 شخصا خالفوا إجراءات الحجر الصحي.





وأوضح الحيوني أنه بالنسبة للأشخاص الذين لم تشملهم منصة وزارة تكنولوجيا الإتصال والتحول الرقمي؛ فإنه يمكن الترخيص بصورة إستثنائية وشخصية وحصرية لبعض الوضعيات من مهن وحرف صغرى وصغار التجار التي تحتاجها المجموعة الوطنية في هذه المرحلة على غرار الأنشطة الغذائية وكل الأنشطة ذات العلاقة،( صحة، طاقة، خدمات، أنشطة فلاحية ) الى جانب الحالات الخاصة والمتأكدة (أمر عائلي جلل، وضعية طارئة وأكيدة…).





وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني، قد أعلنت أنه تقرر بداية من الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 27 مارس 2020، حجز جميع وسائل النقل الخاصة بكامل تراب الجمهورية، التي يتم استعمالها دون مبرر لجولانها، وذلك تطبيقا لمقتضيات إجراءات الحجر الصحي الشامل.