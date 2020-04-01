عميد طب عين شمس: رجال أعمال عرضوا تصنيع أجهزة تنفس صناعي

قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن الجامعة كونت فرق بحثية لبحث المجالات البحثية التي ممكن أن تفيد في أزمة فيروس كورونا المستجد، منوهًا بأن الفريق البحثي قدم 7 أبحاث لابتكار أجهزة وقائية للأطباء ضمن إجراءات مكافحة كورونا.





وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هناك الكثير من رجال الأعمال عرضوا استخدام مصانعهم لتصنيع أجهزة تنفس صناعي، أو مستلزمات طبية أخرى للتنفس، منوهًا بأن هناك ورشة لتصنيع الكمامات والجوان الذي يرتديه الطبيب للكشف على المصابين للوقاية من الإصابة بالبلاستيك لإتاحتها بكميات كبيرة.





وتابع عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن هناك تنسيق بين الجامعة ووزارة الصحة، والتي طلبت دعم طبي لمستشفى العزل في الإسماعيلية وتم تشكيل فريق من شباب الأطباء منهم أمراض صدرية ورعاية مركزة وأمراض متوطنة وتحاليل طبية، وذهبوا لمستشفى العزل لمدة 14 يوما وأدوا أداء راقي جدًا، معربًا عن فخره بهم.





أعلن الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، عن مسابقة لاختيار تصميم لأجهزة التنفس الصناعي يتم تصنيعه بالمكونات الموجودة محليا، على أن يوفر مركز ريادة الأعمال بجامعة عين شمس دعم فني وإداري لكل المصممين المشتركين على مدار فترة المسابقة التي تمتد لمدة شهر.





وأوضح غنيمة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم اختيار أحسن ثلاثة تصميمات مطابقة للمواصفات وسيتم طرحها على جميع أماكن التصنيع بالجمهورية لتصنيعها وتوفيرها للمستشفيات المحيطة بهم وسيتم تقييم أحسن هذه التصميمات من حيث الأداء ويمنح الفريق صاحب أحسن تصميم جائزة قدرها 100 ألف جنيه مقدمة من إحدى شركات القطاع الخاص.





وأكد أن مصر لديها الكثير من العقول النابغة في مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي وتصميم أجهزة التحكم القادرة على تصميم عدد كبير من الأجهزة والتصميمات المتميزة.





ولفت إلى إمكانية التسجيل بالمسابقة كفريق كامل يتضمن أكثر من شخص أو التسجيل كخبير لدعم الفرق المشاركة وذلك عن طريق الرابط التالي





http:ihub.asu.edu.egventilator-design-challenge.html



