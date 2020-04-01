عميد طب عين شمس: رجال أعمال عرضوا تصنيع أجهزة تنفس صناعي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:48 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، إن الجامعة كونت فرق بحثية لبحث المجالات البحثية التي ممكن أن تفيد في أزمة فيروس كورونا المستجد، منوهًا بأن الفريق البحثي قدم 7 أبحاث لابتكار أجهزة وقائية للأطباء ضمن إجراءات مكافحة كورونا.

وأضاف "عمر"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تغطية خاصة ضد كورونا" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء، أن هناك الكثير من رجال الأعمال عرضوا استخدام مصانعهم لتصنيع أجهزة تنفس صناعي، أو مستلزمات طبية أخرى للتنفس، منوهًا بأن هناك ورشة لتصنيع الكمامات والجوان الذي يرتديه الطبيب للكشف على المصابين للوقاية من الإصابة بالبلاستيك لإتاحتها بكميات كبيرة. 

وتابع عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، أن هناك تنسيق بين الجامعة ووزارة الصحة، والتي طلبت دعم طبي لمستشفى العزل في الإسماعيلية وتم تشكيل فريق من شباب الأطباء منهم أمراض صدرية ورعاية مركزة وأمراض متوطنة وتحاليل طبية، وذهبوا لمستشفى العزل لمدة 14 يوما وأدوا أداء راقي جدًا، معربًا عن فخره بهم.

أعلن الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، عن مسابقة لاختيار تصميم لأجهزة التنفس الصناعي يتم تصنيعه بالمكونات الموجودة محليا، على أن يوفر مركز ريادة الأعمال بجامعة عين شمس دعم فني وإداري لكل المصممين المشتركين على مدار فترة المسابقة التي تمتد لمدة شهر.

وأوضح غنيمة، في تصريحات صحفية، أنه سيتم اختيار أحسن ثلاثة تصميمات مطابقة للمواصفات وسيتم طرحها على جميع أماكن التصنيع بالجمهورية لتصنيعها وتوفيرها للمستشفيات المحيطة بهم وسيتم تقييم أحسن هذه التصميمات من حيث الأداء ويمنح الفريق صاحب أحسن تصميم جائزة قدرها 100 ألف جنيه مقدمة من إحدى شركات القطاع الخاص.

وأكد أن مصر لديها الكثير من العقول النابغة في مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي وتصميم أجهزة التحكم القادرة على تصميم عدد كبير من الأجهزة والتصميمات المتميزة.

ولفت إلى إمكانية التسجيل بالمسابقة كفريق كامل يتضمن أكثر من شخص أو التسجيل كخبير لدعم الفرق المشاركة وذلك عن طريق الرابط التالي

http:ihub.asu.edu.egventilator-design-challenge.html


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفيات كورونا طب عين شمس بوابة الفجر الفجر أجهزة تنفس أجهزة التنفس الصناعى

أخبار تهمك

عاشور يزف خبر سار لإدارة وجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

منذ أقل من ساعة

تعرف على قائمة أهم الحفلات الموسيقية التي تستضيفها منصة YouTube هذا الأسبوع

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ 36 دقيقة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 5 ساعات

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"إعلام عين شمس" يدشن عدة ورش عمل بالتعاون مع مركز الإبداع والابتكار بالجامعة

افتتاح مركز تحفيز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس "ASU iHub Incubator"

توقيع عقد بين جامعة عين شمس والبنك المركزي لإنشاء بيوت تصميم "الروبوتات"

جامعة عين شمس تشارك في معرض "تراثنا"

الاجتماع الأول لأعضاء مكاتب الابتكار وريادة الأعمال بكليات جامعة عين شمس

بالصور.. احتفالية جامعة عين شمس بيوم الابتكار لعام ٢٠١٩

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

11:13 ص

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

11:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم