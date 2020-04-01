نرمين الفقي تعليقًا على صورة ارتباطها بمصور: "اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته"

أعادت الفنانة نرمين الفقي، نشر الصورة المنتشرة لها مع الفوتوجرافر التي تداولها عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين ارتباطهما، لترد علي إشاعة ارتباطها به وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "الفقي" علي الصورتان بنبرة من الغضب قائلة: "الكلام ده ملوش أي أساس الحقيقة يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقة هو أو هي عملوا خير لأن كمية الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم ده راجل مصور محترم ونزلت الصور من زمان أنا برد علي هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة وبعدين الأخبار تناهز من صفحتي الرسمية".

وتبادل جمهور" نرمين "معها التعليقات ليعبروا عن غضبهم مما نشر لها قائلين: "إنتي فنانة محترمة وأنا بحبك، ربنا يرزقك باللي يستاهلك، السوشيل ميديا بقت منبع الإشاعات، وإنتي بتبررلهم ليه ولا تزعلي نفسك، ربنا يسعدك ويفرحك باللي يستاهلك "

يذكر أن الفنانة نرمين الفقي لها العديد من الأدوار السينيمائية والتليفزيونية المتميزة، وكانت قد أعلنت عن تكفلها بـ"100" أسرة لصالح بنك الطعام في مبادرة "تحدى الخير"، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، بشأن فيروس كورونا.