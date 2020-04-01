ريال مدريد مستعد للتخلي عن 3 نجوم من أجل نجم توتنهام

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:46 م
ريال مدريد
ريال مدريد
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ريال مدريد في التوقيع مع الدولي الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة اوكي دياريو الإسبانية بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مستعد للتخلي عن ثلاثة من نجوم الفريق ن أجل إتمام صفقة هاري كين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن فلورنتينو بيريز مستعد لمنح توتنهام ثلاثي الفريق جاريث بيل وخيمس رودريجيز ومارسيلو من أجل تخفيض سعر هاري كين.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي معجب للغاية بالثنائي الكولومبي خيمس رودريجيز والويلزي جاريث بيل وبالتالي من المحتمل أن يوافق توتنهام على هذه الصفقة في الصيف المقبل.


واختتم"ربما انتهت علاقتي الآن كلاعب مع النادي الأهلي ولكن سأظل دوماً محباً وفخوراً كوني واحداً من أبنائه وجمهوره العظيم".

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