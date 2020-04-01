أكاديمي تركي: حالات الإصابة بكورونا في البلاد خرجت عن السيطرة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:48 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

قال الأكاديمي زيكي كيليساسلان الأستاذ في كلية الطب بجامعة إسطنبول، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد باتت "خارج السيطرة" مشيرا إلى احتمال دخولها في سيناريو "أكثر سوءا".

 

وتوفى في تركيا أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا في تركيا، مع تسجيل 2704 إصابات جديدة بالفيروس، ووصلت حصيلة المصابين إلى 13513 حالة.

 

وأشار الأكاديمي التركي، إلى أن عدد المصابين بـ"كوفيد 19" في تركيا يرتفع بشكل سريع، مضيفًا أن "معدل الارتفاع في تركيا يثير القلق. البيانات الأخيرة عن المصابين والوفيات تظهر أن الوضع خرج عن السيطرة في البلاد".

 

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.


أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.


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