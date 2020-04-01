أكاديمي تركي: حالات الإصابة بكورونا في البلاد خرجت عن السيطرة

قال الأكاديمي زيكي كيليساسلان الأستاذ في كلية الطب بجامعة إسطنبول، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد باتت "خارج السيطرة" مشيرا إلى احتمال دخولها في سيناريو "أكثر سوءا".

وتوفى في تركيا أكثر من 200 شخص بفيروس كورونا في تركيا، مع تسجيل 2704 إصابات جديدة بالفيروس، ووصلت حصيلة المصابين إلى 13513 حالة.

وأشار الأكاديمي التركي، إلى أن عدد المصابين بـ"كوفيد 19" في تركيا يرتفع بشكل سريع، مضيفًا أن "معدل الارتفاع في تركيا يثير القلق. البيانات الأخيرة عن المصابين والوفيات تظهر أن الوضع خرج عن السيطرة في البلاد".

وانتقل فيروس كورونا إلى العديد من الدول؛ وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.



