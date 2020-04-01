بعد تراجع أسعار النفط.. سندات الشركات الخليجية جاذبة للاستثمار

بعد الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط وما خلفه من تأثيرات اقتصادية سلبية على الدول المنتجة والمصدرة وعلى رأسها دول الخليج، شهدت سندات الشركات الخليجية اقبالا كبيرا من المستثمرين عن عوائد السندات عالية المخاطر .

وتواجه الشركات المصدرة للسندات في الخليج عندما تعود إلى السوق تكاليف اقتراض أعلى يقدر البعض أنها ستزيد 200 إلى 300 نقطة أساس أو أكثر وذلك بعد أن تسبب انهيار اتفاق تقييد الإنتاج بمنظمة أوبك في مارس في هبوط شديد لأسعار السندات.

وربما يفرض ذلك ضغطا على القوائم المالية لبعض الشركات ذات الديون العالية غير أنه قد يجتذب المستثمرين المغامرين الذين يبحثون عن عوائد أعلى. وقد تجنب هؤلاء الاستثمار في السندات الخليجية بسبب الثروة النفطية في المنطقة والتي تسببت في انخفاض العوائد.

من جانبه عبد القادر حسين رئيس إدارة أصول الدخل الثابت في أرقام كابيتال إن بعض الشركات تعرض عوائد أعلى إلى أن يتحقق قدر من الثقة في الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف أنه ربما يكون من هذه الشركات شركات العقارات مثل داماك وإعمار وإعمار مولز في الإمارات ودار الأركان في السعودية.

وقال حسين إن العوائد الأعلى ربما تجلب آخرين غير المستثمرين الذين يركزون على سندات الشركات إلى المنطقة.