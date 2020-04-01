من جديد.. بلاغ للنائب العام لمحاكمة عاجلة ضد المطربة إيناس عزالدين (مستند)

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد المطربة إيناس عز الدين على خلفية نشرها فيديوهات مسيئة من مستشفى حميات أمبابة الهدف منها الإساءة لمصر ووزارة الصحة.

وجاء في البلاغ: "أطلت المطربة المغموره إيناس عز الدين بادعاء إصابتها بمرض كرونا بفيديو علي حسابها الشخصي جاء به بان مستشفي حميات امبابه بها بعض الآفات والحشرات وعدم توافر الاجهزة والأدوية لمكافحه فيرس كرونا بالمستشفي.

وأضاف ايمن محفوظ المحامي بان هذا التصرف لا غرض له الا هدم الجهود الاي تبذلها الدولة في مكافحه الوباء العالمي وقد ساهم هذا الفيديو في استغلال القنوات المعادية لمصر في الإساءة لسمعه مصر وتكدير السلم والأمن المجتمعي في وقت كان علي تلك المطربة ان تحسب حساب تصرفاتها وأننا في وقت لابد ان نتحد فيه جميعا مع الدولة ومؤسساتها.

واستطرد محفوظ بالرغم تعليمات معالي النائب العام من ان نشر أخبار كاذبة عن فيرس كرونا سوف يواجه بمنتهي الحزم كتصدي من النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول هذا الوباء إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون الانترنت باستخدام الحسابات الخاصة لنشر او تسهيل ترويج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول فيرس كرونا.

واستطرد محفوظ قائلا انه طبقا لذلك فان العقوبة تصل إلى السجن المشدد والغرامة اذا كان ذلك بغيه الإضرار بسمعه مصر أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها.

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم 18213لسنه 2020عرائض النائب العام بالمطالبة بسرعة إصدار قرار بالتحقيق مع إيناس عز الدين وتطبيق مواد الاتهام، وقدم محفوظ مع البلاغ اسطوانة مدمجه بالفيديو المشار اليه سلفا وطالب بتقديم المطربة لمحاكمه عاجله.