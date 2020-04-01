من جديد.. بلاغ للنائب العام لمحاكمة عاجلة ضد المطربة إيناس عزالدين (مستند)

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:49 م
بوابة الفجر
نور طلعت

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام ضد المطربة إيناس عز الدين على خلفية نشرها فيديوهات مسيئة من مستشفى حميات أمبابة الهدف منها الإساءة لمصر ووزارة الصحة.

 

وجاء في البلاغ: "أطلت المطربة المغموره إيناس عز الدين بادعاء إصابتها بمرض كرونا  بفيديو علي حسابها الشخصي جاء به بان مستشفي حميات امبابه بها بعض الآفات والحشرات وعدم توافر الاجهزة والأدوية لمكافحه فيرس كرونا بالمستشفي.

 

وأضاف ايمن محفوظ المحامي بان هذا التصرف لا غرض له الا هدم الجهود الاي تبذلها الدولة في مكافحه الوباء العالمي وقد ساهم هذا  الفيديو في استغلال القنوات المعادية لمصر في الإساءة لسمعه مصر وتكدير السلم والأمن المجتمعي في وقت كان علي تلك المطربة ان تحسب حساب تصرفاتها وأننا في وقت لابد ان نتحد فيه جميعا مع الدولة ومؤسساتها.

 

واستطرد محفوظ بالرغم تعليمات معالي  النائب العام من ان نشر أخبار كاذبة عن فيرس كرونا سوف يواجه بمنتهي الحزم كتصدي من النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول هذا الوباء إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون الانترنت باستخدام  الحسابات الخاصة لنشر او تسهيل ترويج أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة حول فيرس كرونا.

 

 واستطرد محفوظ قائلا انه طبقا لذلك فان  العقوبة تصل إلى السجن المشدد والغرامة اذا كان ذلك بغيه الإضرار بسمعه مصر أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها.

 

واختتم محفوظ بلاغه الذي حمل رقم  18213لسنه 2020عرائض النائب العام بالمطالبة بسرعة إصدار قرار بالتحقيق مع إيناس عز الدين وتطبيق مواد الاتهام، وقدم محفوظ مع البلاغ اسطوانة مدمجه بالفيديو المشار اليه سلفا وطالب بتقديم المطربة لمحاكمه عاجله.

من جديد.. بلاغ للنائب العام لمحاكمة عاجلة ضد المطربة إيناس عزالدين (مستند)
من جديد.. بلاغ للنائب العام لمحاكمة عاجلة ضد المطربة إيناس عزالدين (مستند)

أخبار تهمك

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ أقل من ساعتين

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاشور يزف خبر سار لإدارة وجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ 40 دقيقة

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 9 ساعات

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

منذ ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة أهم الحفلات الموسيقية التي تستضيفها منصة YouTube هذا الأسبوع

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

11:13 ص

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

11:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم