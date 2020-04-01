إتحاد الشغل يطرح استبيانا للعاملين والعاملات زمن الكورونا

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:47 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
طرح الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاربعاء استبيانا لتجميع المعطيات وتحليلها بطريقة علمية، خاصة تلك المتعلقة بوضع العمال والعاملات في فترة حظر التجول والحجر الصحي الشامل وزمن تفشي جائحة كورونا المستجد.

وافاد الاتحاد في بلاغ على صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، ان الاستبان طوعي مستقل يندرج ضمن عمل بحثي يهدف إلى مزيد التقصي عن واقع العاملات والعمال ببلادنا.

وأضاف ان الاستبيان يسعى إلى المساعدة من خلال النتائج والإجابات إلى التأثير في السياسات المعتمدة حاليا، وكذلك بعد نهاية هذا الوباء ونتائجه المنتظرة على واقع الشغل ومستقبله.

ولفت الاتحاد الى انه ستتم معالجة الاستبيانات على مستوى الإجابات ومحتوياتها، مع ضمان الحفاظ على سرية الهويات وعلى سلامة المعطيات الشخصية.

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