المكي يلتقي سفير الهند من أجل دعم التعاون في المجال الصحي

إلتقى وزير الصحّة الدكتور عبد اللطيف المكي، اليوم الإربعاء 01 أفريل 2020، بسفير الهند بتونس PUNEET KUNDAL.





وقد تمحور اللقاء، حول بحث السبل الكفيلة بمزيد دفع علاقات التعاون والشراكة بين تونس والهند في المجال الصحي، وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب، ودعم الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية والتجهيزات الطبيّة.





كما تطرّق الجانبان بالمناسبة، إلى مزيد تنسيق الجهود المشتركة للتصدّي لفيروس كورونا الجديد.