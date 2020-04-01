المكي يلتقي سفير الهند من أجل دعم التعاون في المجال الصحي

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:51 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
إلتقى وزير الصحّة الدكتور عبد اللطيف المكي، اليوم الإربعاء 01 أفريل 2020، بسفير الهند بتونس PUNEET KUNDAL.

وقد تمحور اللقاء، حول بحث السبل الكفيلة بمزيد دفع علاقات التعاون والشراكة بين تونس والهند في المجال الصحي، وخاصة في مجال تبادل الخبرات والتجارب، ودعم الاستثمار في قطاع صناعة الأدوية والتجهيزات الطبيّة.

كما تطرّق الجانبان بالمناسبة، إلى مزيد تنسيق الجهود المشتركة للتصدّي لفيروس كورونا الجديد.

أخبار تهمك

تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

منذ ساعة

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على قائمة أهم الحفلات الموسيقية التي تستضيفها منصة YouTube هذا الأسبوع

منذ ساعة الا ربع

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 9 ساعات

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ 40 دقيقة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ أقل من ساعتين

عاشور يزف خبر سار لإدارة وجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

11:13 ص

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

11:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم