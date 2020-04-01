"البترول": 22 مركز لتحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعى في 19 محافظة

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:55 م
بوابة الفجر
تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية بكامل طاقتها لاتمام خطة إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين المناخ البيئي باعتباره نظيفا وامن على البيئة والأشخاص ومصدر متوفر من الطاقة.

في هذا الإطار أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى وخاصة فى السيارات فى إطار توجه الدولة لزيادة استخدام الغاز الطبيعى فى وسائل النقل المختلفة باعتباره مصدر آمن ونظيف فضلاً عن مردوده الاقتصادى والبيئى وتحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة المتزايدة من الغاز الطبيعى.


وأشار الوزير خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة الغاز الطبيعى للسيارات ( كارجاس ) لاعتماد نتائج أعمالها لعام 2019 عبر الفيديو كونفرانس، إلى ضرورة تطوير مجال خدمات تموين السيارات بالوقود والتوسع فى إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى بمختلف المحافظات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
  
وأوضح "الملا" أن التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات سيسهم فى تخفيض الطلب على استهلاك الوقود السائل من بنزين وسولار والذى يتم استيراد جانب من احتياجات السوق المحلى منهما، الأمر الذى سيؤدى لتعظيم الاستفادة من ثرواتنا البترولية مؤكداً حرص الوزارة على توفير أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك بما يتلاءم مع كافة الشرائح واستخداماتها.   
 
واستعرض المهندس هشام الصفتى رئيس الشركة نتائج أعمال الشركة خلال عام 2019 حيث حققت الشركة انتشاراً جغرافياً واسعاً على مستوى 19 محافظة وتم افتتاح مشروعات جديدة وتشغيلها مثل محطة جراج شركة الصعيد للنقل والسياحة والتى تتضمن مركزاً لفحص وتجديد الأسطوانات وآخر لتغيير الزيوت وذلك بمحافظة بنى سويف، كما تم افتتاح مركز تحويل مدينة نصر وافتتاح أول مركز لفحص وتجديد الأسطوانات بمحطة الكابلات بمحافظة القاهرة ، هذا فضلا عن انتشار الشركة على مستوى المحافظات من خلال 77 محطة تموين بالغاز الطبيعى بنسبة 40%  بالإضافة إلى 22 مركز تحويل سيارات للعمل بالغاز الطبيعى بنسبة 29% من إجمالى السوق المحلى.
 
وأوضح رئيس الشركة أنه تم تحويل عدد 22649 سيارة للعمل بالغاز الطبيعى خلال عام 2019 مقارنة بنحو 10212 سيارة خلال عام 2018 بزيادة نسبتها 122%  


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