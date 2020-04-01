أبرزهم السعيد والحضري وآخرهم فتحي.. نجوم فضلوا "الأموال" على الأهلي والزمالك (تقرير)

أبلغ أحمد فتحي نجم دفاع الأهلي إدارة القلعة الحمراء برحيله نهاية الموسم بعد رفض العرض المالي الأخير الخاص بتجديد عقده.





وعرض الأهلي على "فتحي" تجديد عقده لمدة موسمين مقابل 11 مليون جنيه في الموسم، وإعفاءه من بند نسبة المشاركة، بالإضافة لحمل شارة قيادة الفريق حتى اعتزاله وهو العرض الذي رفضه اللاعب، وفضل الانتقال لصفوف نادي بيراميدز الذي قدم له عرضًا لمدة 3 مواسم مقابل 45 مليون جنيه.





وانضم "الجوكر" لعدد من نجوم الكرة المصرية الذين ضربوا بالمبادئ والانتماء للأهلي والزمالك عرض الحائط وأخذوا يبحثون عن مصالحهم الشخصية ويلهثون خلف الأموال تحت مظلة تأمين مستقبلهم الكروي قبل اعتزال كرة القدم نهائيًا.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز نجوم الكرة المصرية الذين باعوا الأهلي والزمالك بسبب الأموال:-









- رضا عبد العال:





بعد سنوات طويلة قضاها داخل القلعة البيضاء حقق خلالها العديد من النجاحات والإنجازات والبطولات للزمالك، ضرب بحب الجماهير البيضاء له وما حققه مع الفريق عرض الحائط، وقرر البحث عن مصلحته الشخصية، وانتقل للغريم التقليدي الأهلي موسم 1992 / 1993 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 625 ألف جنيه بعد محاولات مكثفة من إدارة الزمالك لمنع رحيل اللاعب.





- نادر السيد:





بعد عودته من رحلة احتراف في بلجيكا تلقي مفاوضات قوية من جانب القطبين للحصول على خدماته ورغم انتمائه الشديد للزمالك والنجاحات التي حققها مع الفريق الأبيض في سنوات طويلة، اختار الانتقال لصفوف الأهلي بحثا عن الاستقرار وتأمين مستقبله قبل اعتزال كرة القدم مضحيًا بحب جماهير الزمالك له، لكنه لم يستمر طويلا مع القلعة الحمراء بعدما جلس احتياطيا لـ عصام الحضري، وقرر بعدها الرحيل للاتحاد السكندري قبل إعلان اعتزاله.





- عصام الحضري:





من نجوم الكرة المصرية الذين بحثوا عن مصلحتهم الشخصية ولهثوا خلف الأموال، عصام الحضري حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق، حيث فاجئ السد العالي الجماهير الحمراء عقب بطولة أمم إفريقيا 2008 بالهروب من مصر والانتقال لصفوف نادي سيون السويسري بحجة رغبته في خوض تجربة الاحتراف، ولكن اللاعب كان يبحث عن حصد المزيد من الأموال قبل اعتزال كرة القدم.





- عبد الله السعيد:





باع "السعيد" حب واحترام جماهير الأهلي له والتاريخ الكبير الذي سطره رفقة المارد الأحمر والبطولات والإنجازات التي حققها مع الفريق على مدار سنوات طويلة، واختار الجري خلف الأموال، بعدما وقع للزمالك دون علم إدارة القلعة الحمراء بعدما حصل على عرضًا من مسئولي الأبيض بقيمة 40 مليون جنيه، وبعد تدخل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه ووعده للاعب بتحمل القيمة المالية التي يريدها تراجع عن الانضمام للزمالك ولكن قامت الإدارة الحمراء بعرضه للبيع، وانتقل لفريق كوبيون بالوسيورا الفنلندي لعدة أشهر، ثم انتقل للأهلي السعودي، قبل أن يستقر به المطاف في نادي بيراميدز.





- أحمد الشناوي:





لم يستطيع حارس مرمي الزمالك الصمود كثيرًا أمام الإغراءات المالية، وبعد سنوات قضاها داخل القلعة البيضاء كان فيها الحارس الأساسي للفريق وحقق معه بعض البطولات والنجاحات، اختار "الشناوي" الانضمام لصفوف فريق بيراميدز والذي كان يملكه وقتها المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، والذي قدم الكثير من الأموال والعروض الضخمة من اجل استقطاب نجوم الكرة المصرية نحو ناديه لمنافسة "القطبين" على كافة البطولات والألقاب.





- علي جبر:





قضي "جبر" 4 سنوات داخل النادي الزمالك حقق خلالها بعض البطولات والنجاحات وفرض اسمه كواحد من أفضل المدافعين في مصر، لكنه عندما تلقي عرضًا مغريًا من نادي بيراميدز لم يأخذ وقتًا كبيرًا في التفكير وقرر الرحيل لحصد الملايين مع بيراميدز ضاربًا بالشعبية التي حققها مع الجماهير الزملكاوية عرض الحائط.





- مؤمن زكريا:





لعب مؤمن زكريا معارًا للزمالك في الفترة من 2013 وحتي 2015 وتألق بشكل لافت للأنظار وأصبح واحد من نجوم الدوري المصري وقتها، مما دفع إدارة القلعة البيضاء للدخول في مفاوضات لشرائه بشكل نهائي ورغم إعلان اللاعب ترحيبه بالانضمام للزمالك وتقبيله شعار الفريق في أحدي المباريات، لكنه فاجئ الجميع بالانتقال للأهلي لمدة 5 مواسم بعد حصوله على عرض مالي أفضل.





- صبري رحيل:





بعد 4 سنوات قضاها داخل النادي الزمالك قدم خلالها مستويات رائعة رفقة وبزغ نجمه مع الفريق الأبيض، رفض اللاعب تمديد عقده مع القلعة البيضاء، ووافق على الرحيل للغريم التقليدي النادي الأهلي عام 2013 بعدما تلقي عرضًا ماليًا جيدًا، ولكنه لم يشارك بشكل منتظم مع الفريق الأحمر وظل جليس دكة البدلاء فترة طويلة قبل رحيله إلي الاتحاد السكندري.





- أحمد فتحي:





ليست هذه المرة الأولي التي يرفض فيها أحمد فتحي البقاء مع الأهلي بسبب عدم تلبية طلباته المالية، حيث أنه عام 2014 ايضا وبعد رفض إدارة القلعة الحمراء زيادة القيمة المالية في عقد اللاعب قرر الرحيل إلي نادي أم صلال القطري ووقع عقود لمدة 3 مواسم، قبل عودته بالعام التالي للأهلي وحصل على القيمة المالية التي طلبها.



