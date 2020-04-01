بسبب فيروس كورونا.. تأجيل العودة المدرسية بعد العطلة إلى حين إشعار آخر

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
أعلنت وزارة التربية، اليوم الاربعاء في بلاغ لها، عن تأجيل العودة المدرسية بكافة المؤسسات التربوية العمومية والخاصة الى حين اشعار آخر، وذلك للحفاظ على سلامة التلاميذ والاسرة التربوية بمختلف أسلاكها من عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وطمأنت الوزارة عموم المواطنين حول مآل السنة الدراسية، مؤكدة عملها مع كافة الفاعلين التربويين والاطراف الاجتماعية على احكام الاستعداد لكافة الاحتمالات في خصوص انجاح الامتحانات الوطنية.

واوضحت الوزارة أن قرار تأجيل العودة المدرسية يأتي طبقا لقرار مجلس الامن القومي، المنعقد بتاريخ أمس الثلاثاء، والمتعلق بالتمديد في فترة الحجر الصحي الشامل، كما يندرج في اطار القرارات الاستباقية الاضافية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على جميع مكونات الاسرة التربوية.

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