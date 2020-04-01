قرار ناري من أياكس ضد عبد الحق نوري

قرر نادي أياكس أمستردام الهولندي، فسخ عقد الهولندي صاحب الأصول المغربية عبدالحق نوري لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عقب استفاقته من الغيبوبة.





وأكدت صحيفة "تليجراف البريطانية"، أن النادي الهولندي فسخ عقد لاعبه، بعدما دفعت إدارة أياكس راتب اللاعب شهريًا، وسيواصل ذلك حتى موعد نهاية العقد في أول يوليو المقبل.





وأضافت: "النادي دخل في مفاوضات مع أسرة نوري بشأن حل مستقبلي للاعب، بعدما انتقل إلى غرفة مجهزة بشكل خاص في منزله عقب سنوات قضاها في المستشفى".





وكان من المفترض أن يستمر عقد اللاعب حتى أول يوليو 2020 وكان يتضمن بندًا يقضي بالتجديد التلقائي لكن النادي ألغى العقد.





واختتمت: "إدارة النادي الهولندي قد قررت منح أسرة عبد الحق نورى لاعب خط وسط الفريق، تعويضًا ماديًا عن الرعاية الغير مناسبة التي لم يقدمها له خلال الفترة الماضية".





وكان عبدالحق نوري، فاق من غيبوبة استمرت لما يقرب من ثلاث سنوات، عقب سقوطه في مباراة وديه مع فريقه استعدادًا لبدء الموسم.