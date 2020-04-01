الجامعة العامة للصحة تستنكر إعتداءات الأمن على إطارات مستشفى القصرين

ندّدت الجامعة العامة للصحة، اليوم الأربعاء، بإعتداءات قوات الأمن على الاطارات الطبية وشبه الطبية، أمس الثلاثاء، بالمستشفى الجهوي بالقصرين على خلفية احتجاجهم على تأخر نتائج تحاليلهم حول فيروس كورونا المستجد وخوفهم من الإصابة بالفيروس.





كما استنكرت الجامعة، في بيان لها، إعطاء والي القصرين الأوامر بقمع الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة، عوضا عن الإحاطة بهم وتوفير الظروف الملائمة للعمل، والحماية من العدوى وفق المقاييس المتفق عليها قطاعيا.





وأفادت في هذا الصدد، أنّه تم إطلاق سراح الموقوفين وهم الكاتب العام للنقابة الأساسية وزملائه بالمستشفى، بعد تظافر الجهود النقابية جهويا وقطاعيا ومركزيا، حسب نص البيان.





يذكر أن المستشفى الجهوي بالقصرين، شهد أمس الثلاثاء، حركة إحتجاجية للاطارات الطبية وشبه الطبية، رفعوا خلالها شعارات مندّدة بالتصرف "اللامسؤول" لطبيب قسم الاستعجالي الحامل لفيروس كورونا، والذي تكتّم على شبهة حمله للفيروس وعلى إجرائه للتحاليل ولم يعلمهم بذلك لأخذ احتياطاتهم الوقائية.





وطالبوا بضرورة التدخل العاجل لرفع العيّنات اللازمة لهم وللمرضى الذين باشرهم الطبيب حامل الفيروس، للتثبّت من انتقال العدوى لهم من عدمه وضمان نجاعة التدخل والحدّ من إنتشار العدوى في صورة التأكد من وجود عينات إيجابية في صفوفهم، مطالبين وزارة الصحة بتوفير وسائل الوقاية والحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم وتمكين المستشفى من المستلزمات الطبية الضرورية لمجابهة تفشي فيروس كورونا في أقرب الآجال.