الجامعة العامة للصحة تستنكر إعتداءات الأمن على إطارات مستشفى القصرين

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 03:59 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
ندّدت الجامعة العامة للصحة، اليوم الأربعاء، بإعتداءات قوات الأمن على الاطارات الطبية وشبه الطبية، أمس الثلاثاء، بالمستشفى الجهوي بالقصرين على خلفية احتجاجهم على تأخر نتائج تحاليلهم حول فيروس كورونا المستجد وخوفهم من الإصابة بالفيروس.

كما استنكرت الجامعة، في بيان لها، إعطاء والي القصرين الأوامر بقمع الإطارات الطبيّة وشبه الطبيّة، عوضا عن الإحاطة بهم وتوفير الظروف الملائمة للعمل، والحماية من العدوى وفق المقاييس المتفق عليها قطاعيا.

وأفادت في هذا الصدد، أنّه تم إطلاق سراح الموقوفين وهم الكاتب العام للنقابة الأساسية وزملائه بالمستشفى، بعد تظافر الجهود النقابية جهويا وقطاعيا ومركزيا، حسب نص البيان.

يذكر أن المستشفى الجهوي بالقصرين، شهد أمس الثلاثاء، حركة إحتجاجية للاطارات الطبية وشبه الطبية، رفعوا خلالها شعارات مندّدة بالتصرف "اللامسؤول" لطبيب قسم الاستعجالي الحامل لفيروس كورونا،  والذي تكتّم على شبهة حمله للفيروس وعلى إجرائه للتحاليل ولم يعلمهم بذلك لأخذ احتياطاتهم الوقائية.

وطالبوا بضرورة التدخل العاجل لرفع العيّنات اللازمة لهم وللمرضى الذين باشرهم الطبيب حامل الفيروس، للتثبّت من انتقال العدوى لهم من عدمه وضمان نجاعة التدخل والحدّ من إنتشار العدوى في صورة التأكد من وجود عينات إيجابية في صفوفهم، مطالبين وزارة الصحة بتوفير وسائل الوقاية والحماية اللازمة لهم أثناء أداء مهامهم وتمكين المستشفى من المستلزمات الطبية الضرورية لمجابهة تفشي فيروس كورونا في أقرب الآجال.

أخبار تهمك

عاجل.. أحمد فتحي يرفض التجديد للأهلي ويقترب من بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

التموين تُعلن عن مفاجأة سارة للمصريين بمناسبة شهر رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة العالمية" تزف خبرًا سارًا بشأن تأثير درجات الحرارة على كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

انفراد.. فريق بحثي مصري يكتشف علاجًا لفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

متحدث الوزراء يكشف فوائد فيروس كورونا لمصر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

منذ ساعة الا ربع

تفاصيل مثيرة.. سر الأزمة الكبرى بين فتحي والأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

منذ أقل من ساعتين

عاشور يزف خبر سار لإدارة وجماهير الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

هل تبرع "صلاح" بمبلغ ضخم لمواجهة كورونا؟.. وزير الشباب يرد

منذ حوالي 9 ساعات

أبرزها آلام في العضلات.. أعراض تنذر بإصابتك بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على قائمة أهم الحفلات الموسيقية التي تستضيفها منصة YouTube هذا الأسبوع

منذ أقل من ساعة

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من أحمد فتحي بعد إعلان رحيله عن الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:33 م

عاجل- أحمد فتحي يوضح في بيان رسمي أسباب رحيله عن الأهلي

بعد جائحة كورونا.. كارثة أخرى تضرب الصين

02:22 م

عاجل.. "الفجر" تنفرد بالتفاصيل الكاملة للعلاج المصري لكورونا

09:45 م

"ليس كورونا".. الصحة تعلن السبب الحقيقي وراء وفاة ياسمين عباس

11:13 ص

الحكومة ترد على إمكانية فرض حظر كلي بالجمهورية (فيديو)

11:43 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم