قرار عاجل من الهلال بشأن تجديد عقد إدواردو

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 04:09 م
كارلوس ادواردو
كارلوس ادواردو
أميرة فطيم


أشارت تقارير صحفية سعودية، إلى آخر مستجدات تجديد عقد البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بنادي الهلال.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن إدارة نادي الهلال قررت تأجيل حسم ملف تجديد عقد اللاعب البرازيلي، إلى بعد انتهاء الأزمة التي تواجهها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد والي تسبب في تعليق النشاط الرياضي بالمملكة.

يذكر أن كارلوس إدواردو دخل الفترة الحرة قبل أكثر من ثلاثة أشهر، حيث يحق له الانتقال لأى نادٍ أخر.

وكان اللاعب البرازيلي قد انتقل إلى الهلال، في صيف 2015، وشارك مع الأزرق العاصمي، في 25 مباراة، سجل خلالهم 14 هدفًا.

ويتصدر الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة حصدهم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، بينما يتواجد غريمه الأزلي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.

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