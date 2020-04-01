محمد رمضان يوجه رسالة لـ متابعيه عبر "إنستجرام" (صورة)



من ناحية أخرى يواصل النجم محمد رمضان، تصوير دوره في مسلسله " البرنس"، الذى ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل، حيث كشف المخرج محمد سامى عن البوستر الرسمي الأول لمسلسل "البرنس" بطولة النجم محمد رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، وظهر محمد رمضان وحيدًا سجينًا على البوستر، خاصة أن أحداث العمل تشهد دخوله السجن بسبب صراعاته مع أخوته بعد وفاة والدهم.



مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار شعبي.



ويسجل "البرنس" التعاون الثاني بين محمد سامى ومحمد رمضان في الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويًا مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 إضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجاري.



وظهر رمضان بالصورة يرتدي بدلة كلاسيك بيضاء، بالإضافة إلى بعض الاكسسوارات الرجالية، وعلق على الصورة قائلاُ:" مهما كان مر سيمر".