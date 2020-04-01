بهذه الكلمات.. ويزو تهنئ حمدي الميرغني بعيد ميلاده

الأربعاء 01/أبريل/2020 - 05:06 م
ويزو وحمدي الميرغني
ويزو وحمدي الميرغني
فايقة محمد عادل
حرصت الفنانة ويزو، علي تهنئة صديقها الفنان حمدي الميرغني بعيد ميلاده حيث نشرت ويزو صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والڤيديوهات العالمي.

وظهرت "ويزو"، بالصورة برفقة حمدي الميرغني وزوجته وعلقت علي الصورة قائلة: "حمدي يا حمدي يا حتة سكرة ، كل سنة وإنت طيب يا عسلية الحياة وعقبال مليون سنه يا سكر".

لاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها ومن أبرز التعليقات كل سنة وأنت طيب.

وفى سياق آخر تشارك ويزو في بطولة مسلسل "تيمون وبومبا"، مع أحمد فهمى وأكرم حسنى والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل أيضًا، حيث تقدم دور البطولة النسائية في العمل الذى يكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي وتنتجه شركة "سينرجى" وتدور أحداثه في اطار كوميدي بالاعتماد على الحلقات المتصلة المنفصلة.

كما تظهر ويزو كضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة" للنجمتين نادية الجندي ونبيلة عبيد وإخراج وائل إحسان والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث صورت ويزو عدد من مشاهدها في العاصمة اللبنانية بيروت وكان مقرر أن تنتهى من دورها قبل أسبوع ولكن مع تعليق حركة الطيران في مصر ولبنان تأجلت المشاهد المتبقية لها في العمل.

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